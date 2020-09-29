29 вересня під час конференції ПФЛ представники клубів обрали главу Аматорської асоціації футболу Олександра Каденко президентом Ліги.

Каденко очолюватиме ПФЛ протягом чотирьох років. Про це повідомляє Sport Arena.

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Зазначимо, що новообраний глава був єдиним кандидатом, висунутим на голосування. Каденко – глава Асоціації аматорського футболу України. Після відставки Сергія Макарова був виконуючим обов'язки президента ПФЛ.

Сергій Макаров покинув ПФЛ

У серпні Сергій Макаров покинув пост президента ПФЛ. Також із посад пішли: спортивний директор Євген Мороз, маркетинг-директор Світлана Рибакова, фінансовий директор Ігор Хмарський і юридичний директор Тарас Самборський.

Сергій Макаров був незадоволений таким ставленням зі сторони клубів. Тому вирішив в знак протесту покинути посаду разом зі своєю адміністрацією.

Це питання по регламенту повинні були обговорити лише через два тижні. Після цього клуби ПФЛ без нього провели засідання та визначили в.о. президента організації Олександра Каденко, що займає пост глави Аматорської асоціації футболу.

Сергій Макаров очолював Професійну футбольну лігу з 2014 року. За його відставку були 24 клуби ПФЛ, але сам експрезидент вважає такі дії клубів протиправними.