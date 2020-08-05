Макаров покинул пост президента ПФЛ
Почти все представители клубов выразили недоверие к Сергею Макарову, который возглавлял пост президента ПФЛ. Он и его команда покинули руководящие должности.
Об этом сообщает журналист Виталий Зверов в своем Twitter.
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Новый руководитель ПФЛ
Сергей Макаров больше не является президентом ПФЛ, также с должностей ушли: спортивный директор Евгений Мороз, маркетинг-директор Светлана Рыбакова, финансовый директор Игорь Хмарский и юридический директор Тарас Самборский.
Сергей Макаров был недоволен таким отношением со стороны клубов. Поэтому решил в знак протеста покинуть пост вместе со своей администрацией.
Этот вопрос по регламенту должны были обсудить лишь через две недели. После этого клубы ПФЛ без него провели заседание и определили и.о. президента организации Александра Каденко, который занимает пост главы любительской ассоциации футбола.
Сергей Макаров возглавлял Профессиональную футбольную лигу с 2014 года. За его отставку были 24 клуба ПФЛ, но сам экс-президент считает такие действия клубов противоправными.