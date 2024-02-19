Попрощается ли Челси с Мудриком: кто может попасть под бешеную распродажу

Михаил Мудрик переживает непростой период в своей футбольной карьере. Левый вингер сборной Украины не получает того доверия, на которое рассчитывал, когда соглашался на предложение Челси.

Михаил подписал долгосрочный контракт с лондонским клубом до конца июня 2031-го года. Однако может покинуть столицу Великобритании значительно быстрее. Похоже, что переход в Челси был ошибкой в карьере Мудрика.

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Судьба Мудрика стоит на распутье

Украинский футболист провел в футболке "синих" 42 матча, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов. В последнем поединке АПЛ против МанСити Мудрик просидел всю встречу на скамейке запасных Челси. Матч закончился вничью 1:1.

Украинец получает все меньше доверия от Маурисио Почеттино, кресло которого в лондонском клубе тоже немножко шатается. Тем более, что на позиции Михаила выступает звездный Рахим Стерлинг.

На фоне такого периода в СМИ возникает много вопросов относительно будущего Мудрика в Челси. Многие поговаривают, что уже летом 2024-го 23-летний левый вингер будет искать для себя новый клуб. Однако есть и информация, которая утверждает обратное.

Английский журналист Бен Джакобс прогнозирует, что Мудрик продолжит оставаться футболистом Челси. Ведь лондонскому клубу и так есть с кем прощаться в конце сезона-2023/2024. Речь идет о Лукаку, Галлахера, Кукурелью и Матсена.

В таком случае Челси не придется продавать Мудрика, чтобы несколько разгрузить финансовую ведомость.

Зато главный тренер "синих" уверял, что украинский футболист продолжает совершенствоваться, но его уровень должен соответствовать требованиям тренерского штаба. Почеттино намекнул на причину отсутствия игровой практики Мудрика в Челси.

Мудрик хотел уйти в аренду в другой клуб, но руководство Челси отвергло такую идею украинца. Лондонский клуб может предложить Михаила каталонской Барселоне.

Дела у Челси идут вообще не гладко. В сезоне-2023/2024 подопечные Почеттино набрали 35 баллов в 25-ти турах и занимают лишь 10-е место в АПЛ.