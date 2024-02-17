Манчестер Сити – Челси 1:1

Голы: Родри, 83 – Стерлинг, 42

Хозяева поля накануне встречи имели исключительную победную серию из одиннадцати матчей. Очередные три балла "горожане" рассчитывали заработать в противостоянии с Челси, пишет 24 Канал.

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Место левого вингера у "пенсионеров" прочно держится за Рахимом Стерлингом. Именно игрок сборной Англии на 42-й минуте матча забил гол в ворота Манчестер Сити.

В начале второго тайма тот же Стерлинг мог похоронить команду Гвардиолы. Вингер Челси имел стопроцентную возможность оформить дубль, но Эдерсон продемонстрировал чудеса реакции в воротах Манчестер Сити.

Хозяева поля несмотря на тотальное преимущество никак не могли отыграться. Лишь за семь минут до завершения основного времени Родри с помощью рикошета сумел поразить ворота Петровича.

В итоге матч завершился с ничейным счетом 1:1. Михаил Мудрик так и не дождался выхода на поле.

Команда Гвардиолы потеряла важные два очка в борьбе за чемпионстиво. Сейчас в активе Манчестер Сити 53 балла в 24 матчах и третье место в таблице. Отставание от Ливерпуля составляет четыре пункта, но у "горожан" еще игра в запасе.

Челси может занести себе в актив ничью с действующим чемпионом Англии. Однако одно заработанное очко не сказалось на турнирном положении команды. "Синие" продолжают прочно сидеть на 10-й строчке АПЛ.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Челси