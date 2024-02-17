Согласно информации с английского портала Give Me Sport, руководство Челси выражает разочарование в нестабильности выступлений Михаила Мудрика. Хотя он иногда продемонстрирует отличную игру, это лишь капля в большом море его непостоянства.

Начинают возникать сомнения относительно м

Смотрите также "Игроки чувствуют боль, когда не играют": Почеттино объяснил, почему Мудрик сидит в запасе

Почему Мудрик может покинуть Челси

Многие инсайдеры склоняются к мнению, что Мудрик может стать одним из самых громких уходов "пенсионеров" в следующем трансферном окне.

В текущем сезоне Михаил Мудрик сыграл в 25 матчах за Челси, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами.

Сыграет ли Мудрик с МанСити

Сегодня в рамках 25-го тура АПЛ "Челси" сыграет против Манчестер Сити в 19:30.

По информации издания Standard, можно ожидать, что стартовый состав Челси против "Манчестер Сити" будет следующим.

В защите сыграют: Мало Густо, Аксель Дисаси, Леви Колвилл и Бен Чилвелл. В полузащите предполагается классическая тройка: Мойзес Кайседо, Энцо Фернандес и Конор Галлахер.

Наставник лондонского клуба продолжает игнорировать Михаила Мудрика, поэтому его украинского вингера не ожидается в стартовом составе против Манчестер Сити.

Отметим, что в последний раз Мудрик выходил в стартовом составе Челси 16 декабря. В нападении команды "синих" будут выступать Николас Джексон, Рахим Стерлинг и Коул Палмер.