Тренерский штаб Челси мечтает видеть в своей команде хавбека Барселоны Френки де Йонга, который является ключевым игроком у Хави. Голландец не желает снижать себе зарплату в Испании, а каталонцы пытаются уменьшить свои расходы, чтобы соответствовать требованиям фэйр-плей.

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Интересный вариант для украинца

Выход из сложной ситуации нашли в Лондоне. "Синие" предлагают Барселоне за де Йонга своего вингера Мудрика и 40 миллионов евро сверху. Это как раз вписывается в желаемые 80 миллионов, которые "блаугранас" хотят получить за своего лидера.

Учитывая то, что летом Барселону может покинуть Рафинья, то подписание нового вингера будет очень кстати. Отмечается, что ранее каталонцы не интересовались Мудриком, поскольку его цена была неподъемной для них.

Какая польза для Мудрика

В последних матчах Михаил Мудрик получает все меньше игрового времени от Маурисио Почеттино. В интервью аргентинский наставник повторяет, что рассчитывает на талант украинца.

Впрочем, на практике получается обратное. А в последнем матче против Астон Виллы (3:1) Мудрик вообще не появился на поле. Поэтому смена обстановки может пойти на пользу 23-летнему таланту.

В нынешнем сезоне Мудрик сыграл 25 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Украинец входит в пятерку самых результативных игроков команды. Однако все ждут большего от футболиста, за которого заплатили 70 миллионов евро.

К слову. Ранее мы сообщали, что Мудрик просил Челси отпустить его в аренду. Однако руководство отказалось от такого варианта.