Михайло підписав довготривалий контракт із лондонським клубом до кінця червня 2031-го року. Однак може покинути столицю Великої Британії значно швидше. Схоже, що перехід у Челсі був помилкою у кар'єрі Мудрика.

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Доля Мудрика стоїть на роздоріжжі

Український футболіст провів у футболці "синіх" 42 матчі, у яких забив 2 голи та віддав 5 асистів. В останньому поєдинку АПЛ проти МанСіті Мудрик просидів усю зустріч на лаві запасних Челсі. Матч закінчився нічиєю 1:1.

Українець отримує все менше довіри від Маурісіо Почеттіно, крісло якого у лондонському клубі теж трішки хитається. Тим паче, що на позиції Михайла виступає зірковий Рахім Стерлінг.

На тлі такого періоду у ЗМІ виникає багато запитань щодо майбутнього Мудрика у Челсі. Багато подейкують, що вже влітку 2024-го 23-річний лівий вінгер шукатиме для себе новий клуб. Однак є й інформація, яка стверджує протилежне.

Англійський журналіст Бен Джакобс прогнозує, що Мудрик продовжить залишатись футболістом Челсі. Адже лондонському клубу і так є з ким прощатись вкінці сезону-2023/2024. Мова йде про Лукаку, Галлахера, Кукурелью та Матсена.

У такому випадку Челсі не доведеться продавати Мудрика, аби дещо розвантажити фінансову відомість.

Натомість головний тренер "синіх" запевняв, що український футболіст продовжує вдосконалюватися, але його рівень повинен відповідати вимогам тренерського штабу. Почеттіно натякнув на причину відсутності ігрової практики Мудрика у Челсі.

До слова. Мудрик хотів піти в оренду в інший клуб, але керівництво Челсі забракувало таку ідею українця. Лондонський клуб може запропонувати Михайла каталонській Барселоні.

Справи у Челсі йдуть взагалі не гладко. У сезоні-2023/2024 підопічні Почеттіно набрали 35 балів у 25-ти турах та посідають лише 10-те місце в АПЛ.