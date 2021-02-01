Український легіонер Мехелена Мар'ян Швед прокоментував свою кар'єру у Бельгії. Гравець взяв на себе всю провину за невиразну гру за команду.

Джерело: Gazet van Antwerpen

Мар'ян Швед розповів про адаптацію у бельгійському клубі, де виступає на правах оренди. За словами 23-річного футболіста, його адаптаційний період в Мехелені завершився, але вини із себе за погану роботу він не знімає.

До теми: Мехелен хоче викупити Шведа: тренер вражений змінами українця після нищівної критики

Пояснення Шведа

Чому Швед не відразу заграв у Бельгії? Мар'ян зізнався, що перші місяці в новому клубі були надзвичайно складними. Переїзд у нову країну, проживання окремо від сім'ї. Це все у сукупності вплинуло на гравця у психологічному плані. Зараз футболіст перевіз родину у Бельгію, вирішивши цю побутову проблему.

Проблеми у клубі не було, вона була лише у мені. Звинувачувати можу лише себе. Старався працювати над собою, але робити було це нелегко. Потрібно було звикнути до нового колективу, тому на початку я часто залишався на одинці. Все залежало лише від мене,

– заявив екскарпатівець.

З чого все почалось?

Головний наставник Мехелена Воутер Вранкен вщент розкритикував роботу Шведа у клубі. Він зазначав, що Мар'ян не дотримується дисципліни. Така критика позитивно вплинула на українського футболіста.

Гравець збірної України у матчі проти Ваасланд-Беверена двічі відзначався у воротах суперника та ще одного разу асистував партнеру по команді. Українець вирвав важливу перемогу для Мехелена у чемпіонаті Бельгії (2:3).

Після такого яскравого поєдинку тренер Мехелена був вражений змінами Шведа та заявив, що бельгійці будуть намагатись викупити угоду у шотландського Селтіка.