Чемпион мира WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри продолжает готовиться к бою против Деонтея Уайлдера. В этом ему помогает его 21-летний брат, который даже сумел отправить его в смешной нокаут.

В одном из тренировочных спаррингов Тайсон был нокаутирован своим же братом Томми. Смешное видео он выложил в свой профиль в Instagram.

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21-летний боксер отправил Фьюри в нокаут ударом в корпус. Впрочем, на самом деле Тайсон больше притворялся, чем на самом деле был побежден. Добавим, что Томми выступает в полутяжелом весе, провел два поединка, где одержал две победы, одна из которых нокаутом.

Фьюри – Уайлдер: экскурс в историю

Фьюри готовится к бою против Уайлдера, где он хочет нанести сопернику еще одно поражение. Первый поединок между боксерами состоялся 1 декабря 2018 года. Тогда поединок продлился все 12 раундов, где бой закончился неожиданным финальным результатом – ничья по решению судей.

Второй бой состоялся 22 февраля 2020 года. В седьмом раунде бой был завершен, британец отправил в нокаут Уайлдера. Уайлдер потерпел первое поражение на профессиональном ринге после 42 побед и 1 ничьей. Фьюри в этом бою получил 30 победу.

Бой-реванш должен состояться не раньше февраля 2021 года. Встреча может состояться за пределами США.