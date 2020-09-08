Чемпіон світу WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі продовжує готуватись до бою проти Деонтея Уайлдера. У цьому йому допомагає його 21-річний брат, який навіть зумів відправити його у кумедний нокаут.

В одному з тренувальних спарингів Тайсон був нокаутований своїм же братом Томмі. Кумедне відео він виклав у власний профіль в Instagram.

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21-річний боксер відправив Ф'юрі в нокаут ударом у корпус. Втім, насправді Тайсон більше прикидався, ніж насправді був переможений. Додамо, що Томмі виступає у напівважкій вазі, провів два поєдинки, де здобув дві перемоги, одна з яких нокаутом.

Ф'юрі – Уайлдер: історія протистоянь

Ф'юрі готується до бою проти Уайлдера, де він хоче завдати супернику ще однієї поразки. Перший поєдинок між боксерами відбувся 1 грудня 2018 року. Тоді поєдинок тривав усі 12 раундів, де бій закінчився несподіваним фінальним результатом – нічия за рішенням суддів.

Другий бій відбувся 22 лютого 2020 року. У сьомому раунді бій був завершений, британець відправив у нокаут Уайлдера. Уайлдер зазнав першої поразки на професійному рингу після 42 перемог і 1 нічиєї. Ф'юрі в цьому бою здобув 30 перемогу.

Бій-реванш повинен відбутись не раніше лютого 2021 року. Зустріч може відбутись поза межами США.