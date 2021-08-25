Призеру Олимпиады в Токио, отдавшей свою квартиру тренеру, предоставили еще одно жилье
25 августа 2021 , 22:37Читати новину українською
Источник:24 канал
Бронзовый призер Олимпиады в Токио борец Ирина Коляденко, подарившая полученную от областных властей квартиру своему тренеру, будет иметь собственное жилье – городские власти Ирпеня решили предоставить ей еще одно жилье.
Утром 25 августа Коляденко опубликовала пост, что дарит квартиру тренеру, и за несколько часов ей позвонили из городского совета Ирпеня и сказали, что дарят ей квартиру.
Смотрите также Пловчиха Мерешко принесла Украине первое "золото" Паралимпиады в Токио, в Гонтар – "бронза"
"Решили нашим городом, нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам", – отметил городской голова Ирпеня Александр Маркушин в интервью "5 каналу".К слову. Председатель Киевской ОГА Василий Володин накануне вручил бронзовому призеру Олимпиады-2020 борцу Ирине Коляденко ключи от однокомнатной квартиры площадью 41 кв. м в городе Ирпень.
Медаль Коляденко на Олимпиалде: что известно
- Ирина Коляденко стала одной из двух борцов, которая принесла Украине олимпийскую "бронзу" в Токио. В бронзовом финале украинка эффектно одолела латвийку Анастасию Григорьеву.
- Еще одну медаль нашей стране по борьбе принесла Алла Черкасова, воплотившая мечту своего сына.