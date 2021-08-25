Призеру Олимпиады в Токио, отдавшей свою квартиру тренеру, предоставили еще одно жилье

Бронзовый призер Олимпиады в Токио борец Ирина Коляденко, подарившая полученную от областных властей квартиру своему тренеру, будет иметь собственное жилье – городские власти Ирпеня решили предоставить ей еще одно жилье.

Утром 25 августа Коляденко опубликовала пост, что дарит квартиру тренеру, и за несколько часов ей позвонили из городского совета Ирпеня и сказали, что дарят ей квартиру.

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"Решили нашим городом, нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам", – отметил городской голова Ирпеня Александр Маркушин в интервью "5 каналу".

Медаль Коляденко на Олимпиалде: что известно

Ирина Коляденко стала одной из двух борцов, которая принесла Украине олимпийскую "бронзу" в Токио. В бронзовом финале украинка эффектно одолела латвийку Анастасию Григорьеву.

Еще одну медаль нашей стране по борьбе принесла Алла Черкасова, воплотившая мечту своего сына.

Председатель Киевской ОГА Василий Володин накануне вручил бронзовому призеру Олимпиады-2020 борцу Ирине Коляденко ключи от однокомнатной квартиры площадью 41 кв. м в городе Ирпень.