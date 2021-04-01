В Австралии закончился судебный процесс над Натаном Баггали – бывшим каноистом, который становился призером Олимпиады и трижды побеждал на чемпионатах мира. Его признали виновным в попытке ввезти в страну 650 килограммов кокаина.

Вместе с Натаном Баггали, в этом деле признали виновным и его брата Дрю. Присяжные признали их виновными, но решение суда будет известно позже.

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Натана Баггали признали виновным в попытке ввести в Австралию 650 килограммов кокаина на общую сумму 151 миллион долларов.

Это произошло в июле 2018 года. А в спецоперации принимали участие военно-морские силы, королевская авиация и тяжелые спецназовцы.

Сначала самолет наблюдения обнаружил катер, который перед этим отправился на 350 километров от побережья Австралии к кораблю, с которого были переданы пакеты с кокаином. Ночной переход длился 11 часов. При этом самого Натана на этом катере не было. Там был его брат Дрю и Энтони Дрейпер.

На пути в Австралию военные пытались перехватить катер. Но им это не удалось. Дрю сбросил часть пакетов с кокаином в море. Поэтому военные решили забрать пакеты, а не продолжать погоню.

И все же впоследствии военным снова удалось обнаружить катер. И на этот раз успешно задержать его.

Натана Баггали обвинили в том, что именно он был организатором. Ведь он купил катер за 100 тысяч долларов, а потом еще и оснастил его навигационной системой на 7 тысяч долларов и другим оборудованием, включая спутниковый телефон и маршрутизатор Wi-Fi. Кроме того, на клейкой ленте, которой закрыли бортовой номер, обнаружили отпечатки пальцев именно Натана. А сам он ожидал прибытия катера.

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Натан же доказывал, что не планировал использовать катер для контрабанды наркотиков. А лодку купил, чтобы использовать для туризма – смотреть на китов в открытом море. Дрю же во время расследования заявил, что не знал о том, что в пакетах кокаин. По его словам, он думал, что там табак. А также утверждал, что его для этого дела похитил Дрейпер.

Сам Дрейпер был осужден ранее. Он сначала получил 13 лет заключения. Но впоследствии срок сократили до 4 лет и 3 месяцев за согласие дать показания против братьев Баггали.

Для Натана Баггали и его брата Дрю это не первая история, связанная с наркотиками. В 2009 году его уже приговаривали к пяти годам заключения за изготовление и сбыт наркотических веществ. Впоследствии он получил тюремный срок с братом за производство наркотиков.

Да и спортивную карьеру Натану погубили запрещенные препараты. В 2005 году его уличили в употреблении запрещенных анаболических стероидов, после чего международная федерация дисквалифицировала Баггали на два года.

За год до этого – в 2004 году на Олимпиаде в Афинах Натан Баггали получил две серебряные награды – он финишировал вторым на дистанции 500 метров в байдарке-одиночке и байдарке-двойке.

В 2002, 2003 и 2005 годах Баггали получал титул чемпиона мира в гребле на байдарке на дистанции в 500 метров.