В Австралії закінчився судовий процес над Натаном Баггалі – колишнім каноїстом, який ставав призером Олімпіади та тричі перемагав на чемпіонатах світу. Його визнали винним у спробі ввезти в країну 650 кілограмів кокаїну.

Разом з Натаном Баггалі, в цій справі визнали винним і його брата Дрю. Присяжні визнали їх винними, але рішення суду буде відоме згодом.

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Натана Багаллі визнали винним у спробі ввести до Австралії 650 кілограмів кокаїну на загальну суму 151 мільйон доларів.

Це сталося в липні 2018 року. А в спецоперації брали участь військово-морські сили, королівська авіація та важкоозброєні спецпризначенці.

Спочатку літак спостереження виявив катер, який перед тим відправився за 350 кілометрів від узбережжя Австралії до корабля, з якого були передані пакунки з кокаїном. Нічний перехід тривав 11 годин. При цьому самого Натана на цьому катері не було. Там був його брат Дрю та Ентоні Дрейпер.

На шляху до Австралії військові намагалися перехопити катер. Але їм це не вдалося. Дрю скинув частину пакунків з кокаїном у море. Тож військові вирішили забрати пакунки, а не продовжувати погоню.

Та все ж таки згодом військовим знову вдалося виявити катер. І цього разу успішно затримати його.

Натана Баггалі звинуватили у тому, що саме він був організатором. Адже він купив катер за 100 тисяч доларів, а потім ще й оснастив його навігаційною системою на 7 тисяч доларів та іншим обладнанням, включаючи супутниковий телефон та маршрутизатор Wi-Fi. Окрім того, на клейкій стрічці, якою закрили бортовий номер, виявили відбитки пальців саме Натана. А сам він очікував на прибуття катера.

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Натан же доводив, що не планував використовувати катер для контрабанди наркотиків. А човен купив, щоб використовувати для туризму – дивитися на китів у відкритому морі. Дрю ж під час розслідування заявив, що не знав про те, що у пакунках кокаїн. За його словами, він думав, що там тютюн. А також стверджував, що його для цієї справи викрав Дрейпер.

Сам Дрейпер був засуджений раніше. Він спочатку отримав 13 років ув'язнення. Але згодом термін скоротили до 4 років та 3 місяців за згоду дати покази проти братів Баггалі.

Для Натана Баггалі та його брата Дрю це не перша історія, пов'язана з наркотиками. У 2009 році його вже засуджували до п'яти років ув'язнення за виготовлення та збут наркотичних речовин. Згодом він отримав тюремний термін з братом за виробництво наркотиків.

Та й спортивну кар'єру Натану погубили заборонені препарати. У 2005 році його викрили у вживанні заборонених анаболічних стероїдів, після чого міжнародна федерація дискваліфікувала Баггалі на два роки.

За рік до цього – у 2004 році на Олімпіаді в Афінах Натан Баггалі здобув дві срібні нагороди – він фінішував другим на дистанції 500 метрів у байдарці-одиночці та байдарці-двійці.

У 2002, 2003 та 2005 роках Баггалі здобував титул чемпіона світу у веслуванні на байдарці на дистанції у 500 метрів.