Призер Олимпиады Терлюга похвасталась идеальными формами в бикини: фото

29-летняя украинская каратистка Анжелика Терлюга, трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпиады-2020, проводит свой отпуск на Мальдивских пляжах.

Идеальные формы Терлюги

Терлюга поделилась очередным "горячим" кадром с Мальдив, где она проводит медовый месяц со своим мужем Владимиром Зарецким.

Это интересно Каратистка Терлюга отгуляла свадьбу после "серебра" на Олимпиаде: красивые фото и видео

На фото каратистка появилась в черном купальнике, продемонстрировав во всей красе свои идеальные формы.

"Как же здесь красиво. Сложно передать словами... Я в моменте", – прокомментировала кадр титулованная спортсменка.



Анжелика Терлюга в бикини / instagram.com/anzhelika_terliuga

Напомним, что в Токио Терлюга стала первой украинской каратисткой, которая получила олимпийскую медаль. Одесситка была близка к победе, но проиграла в финале. Терлюга – серебряный призер Олимпийских Игр-2020.

В Японии каратэ впервые в истории включили в олимпийскую программу. Украина получила сразу две награды. "Бронзу" еще завоевал Станислав Горуна.

Владимир Зарецкий также связан с каратэ. Парень тренирует каратистов и занимается персональными тренировками.