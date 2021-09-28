Изысканная свадьба в родной Одессе
Серебряный призер Олимпиады по каратэ Анжелика Терлюга отгуляла свадьбу со своим избранником Владимиром Зарецким. Празднование удалось на все сто процентов.
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Анжелика надела на торжество роскошное белое платье с высоким разрезом и надела бежевые туфли. Однако надолго Терлюги не хватило. Уже во время танцы девушка зажигала в удобных кроссовках. Муж каратистки был одет в черный классический костюм с бабочкой.
Анжелика и ее муж Владимир / Фото из instagram.com/anzhelika_terliuga
У озера пара дала свадебные обеты и станцевали первый танец в качестве новообразованной семьи. Отметим, что муж Анжелики тоже связан с каратэ. Парень тренирует юных каратистов и занимается персональными тренировками.
Красивая свадьба Терлюги / Фото з instagram.com/anzhelika_terliuga
Новообразованная семья / Фото з instagram.com/anzhelika_terliuga
А вот вечером гостей праздника ждал настоящий танцевальный батл. Анжелика вместе с девушками зажгли танцпол. Каратистка продемонстрировала свои отличные танцевальные навыки.
Терлюга порвала танцевальную площадку: видео
Владимир с ребятами дали достойный ответ.
Танцы от парней: видео
Празднование завершилось традиционным бросанием букета, который дополнял изысканный стиль невесты. Одна из девушек первой поймала цветы. Теперь ее очередь следующей выйти замуж.
Терлюга бросала букет: видео
- Напомним, что в Токио Терлюга стала первой украинской каратисткой, которая получила олимпийскую медаль. Одесситка была близка к победе, но проиграла в финале. Терлюга – серебряный призер Олимпийских Игр-2020.
- В Японии каратэ впервые в истории включили в олимпийскую программу. Украина получила сразу две награды. "Бронзу" еще завоевал Станислав Горуна.