Сауль Альварес – Каллум Смит: прогноз букмекеров на бой за титулы WBA и WBC
Лидер рейтинга p4p Сауль Канело Альварес проведет свой 58-й бой на профессиональном ринге. Соперником мексиканца станет британец Каллум Смит. Боксеры встретятся в США в ночь с 19 на 20 декабря в поединке за титулы WBA (Super), The Ring и WBC Diamond в рамках 2-го среднего веса.
Сауль Альварес – Каллум Смит: прогноз
Альварес заслужил звание сильнейшего боксера мира вне зависимости от весовой категории благодаря своему умению сражаться в разных дивизионах, пишет 24 канал. Канело легко меняет весовую категорию и опасен в любом дивизионе.
В пассиве мексиканца всего одно поражение – легендарному и непобедимому Флойду Мейвезеру. Также однажды бой с Канело свел к ничьей Геннадий Головкин.
Каллум Смит также имеет солидный послужной список. 30-летний британец провел 27 поединков, одержав у всех победу. В его активе 19 побед нокаутом.
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Прогноз Marathonbet
Букмекеры считают фаворитом поединка именно Альвареса. Коэффициент на то, что Канело победит Смита и нанесет ему дебютное поражение – 1,151. Каллум Смит – андердог поединка, однако его шансы на победу не такой уж и малые. Коэффициент, Смит победит Альвареса – 5,60. Ничья в поединке оценена коэффициентом 24.
Также в Marathonbet фанаты бокса могут спрогнозировать, каким образом завершится бой. Досрочная победа Альвареса оценена коэффициентом 1,88. Если же такого результата добьется Смит – коэффициент 9,50. Победа Альвареса по очкам или техническим решением – коэффициент 2,74. Идентичная ставка на Смита – коэффициент 13.
Несмотря на то, что в ринге встретятся два нокаутера, вполне очевидно, что бой не пройдет всю дистанцию. Коэффициент на тотал раундов меньше 9,5 – 1,82. Если же боксеры проведут на ринге больше 11,5 раунда – коэффициент 2,20.
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