Американский боксер Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри продолжают выяснять отношения заочно, хотя давно могли бы договориться о бое. После того, как Фьюри отобрал у американца титул WBC, Деонтей только теперь заговорил о реванше. Но Фьюри не спешит давать Уайлдеру бой.

Тайсон Фьюри пришел на программу This Morning и потролив Уайлдера. Британский боксер считает, что после поражения Уайлдеру следует думать о своем здоровье.

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"Я думаю, что сейчас у Уайлдера есть более серьезные проблемы, чем бокс. Очень волнуюсь за него, потому что он выступает с бессмысленными заявлениями, и я не понимаю, что происходит", – сказал Фьюри.

Вероятно, таким образом Фьюри прокомментировал угрозу Уайлдера подать в суд, если реванш не произойдет.

Тайсон считает, что Уайлдеру следует принять поражение и двигаться вперед. Вместе с тем, Фьюри сказал, что всегда готов прийти на помощь своему визави.

Но я всегда говорю: ко мне – всего один телефонный звонок. Поднял трубку и набрал меня. Если могу чем-то помочь, то постараюсь дать ему наилучший совет, на который я способен. Но продолжать в том же духе? Кажется, тот бой действительно повлиял на его психическое благополучие,

– отметил Тайсон.

Ответ Уайлдера

Уайлдер заверил, что не нуждается в помощи. Вместо этого Деонтей призвал Тайсона выйти с ним на ринг, информирует BoxingScene.

Эй, Тайсон Фьюри, не беспокойся обо мне – я в порядке. Единственное, что мне от тебя нужно – чтобы ты придерживался нашего соглашения и вышел на бой со мной. Я дал тебе два шанса, хотя не должен был, и это изменило твою жизнь. Теперь пришло твое время быть мужиком и дать мне бой, как обещал,

– заявил Уайлдер.

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