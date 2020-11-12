Американський боксер Деонтей Уайлдер та британець Тайсон Ф'юрі продовжують з'ясовувати відносини заочно, хоча давно могли б домовитися про бій. Після того, як Ф'юрі відібрав в американця титул WBC, Деонтей тільки тепер заговорив про реванш. Та Ф'юрі не поспішає давати Уайлдеру бій.

Тайсон Ф'юрі прийшов на програму This Morning та потролив Уайлдера. Британський боксер вважає, що після поразки Уайлдеру слід думати про своє здоров'я.

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"Я думаю, що зараз у Уайлдера є більш серйозні проблеми, ніж бокс. Дуже хвилююся за нього, тому що він виступає з безглуздими заявами, і я не розумію, що відбувається", – сказав Ф'юрі.

Ймовірно, у такий спосіб Ф'юрі прокоментував погрозу Уайлдера подати в суд, якщо реванш не відбудеться.

Тайсон вважає, що Уайлдеру слід прийняти поразку та рухатися вперед. Разом з тим, Ф'юрі сказав, що завжди готовий прийти на допомогу своєму візаві.

Але я завжди кажу: до мене – всього один телефонний дзвінок. Підняв трубку і набрав мене. Якщо можу чимось допомогти, то постараюся дати йому найкращу пораду, на яку я здатний. Але продовжувати в тому ж дусі? Здається, той бій дійсно вплинув на його психічне благополуччя,

– зазначив Тайсон.

Відповідь Уайлдера

Уайлдер запевнив, що не потребує допомоги. Замість цього Деонтей закликав Тайсона вийти з ним на ринг, інформує BoxingScene.

Гей, Тайсоне Ф'юрі, не турбуйся про мене – я в порядку. Єдине, що мені від тебе треба – щоб ти дотримувався нашої угоди та вийшов на бій зі мною. Я дав тобі два шанси, хоча не повинен був, і це змінило твоє життя. Тепер прийшов твій час бути мужиком і дати мені бій, як обіцяв,

– заявив Уайлдер.

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