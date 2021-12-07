Первый гол дома

Шахтер проиграл четыре из пяти матчей в Лиге чемпионов. И за пять матчей забил лишь один гол – Фернандо отличился в воротах Реала на выезде.

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Бразилец забил и первый гол "горняков" в этом сезоне в лиге чемпионов и на домашнем поле. На этот раз в ворота Шерифа.

Произошло это в конце первого тайма. Кривцов сделал заброс в штрафную по центру, а Фернандо сумел принять мяч спиной к воротам, развернуться, и тогда пробить почти в падении, протолкнув мяч в угол ворот мимо голкипера.

Видео гола Фернандо