Перший гол вдома

Шахтар програв чотири з п'яти матчів в Лізі чемпіонів. І за п'ять матчів забив лише один гол – Фернандо відзначився у воротах Реала на виїзді.

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Бразилець забив і перший гол "гірників" в цьому сезоні в лізі чемпіонів і на домашньому полі. Цього разу у ворота Шерифа.

Сталося це наприкінці першого тайму. Кривцов зробив закидання у штрафний по центру, а Фернандо зумів прийняти м'яч спиною до воріт, розвернутися, і тоді пробити майже у падінні, проштовхнувши м'яч в кут воріт повз голкіпера.

Відео голу Фернандо