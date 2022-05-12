Приложим все усилия ради мира, – президент ФИФА поддержал Украину, но не осудил действия России

Президент ФИФА Джанни Инфантино на заседании конгресса УЕФА призвал футбольное сообщество помогать Украине, чтобы остановить войну. Однако опять же он не упомянул о России.

Инфантино: Футбол не может остановить войну, но может этому способствовать

В Вене состоялся 46-й Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций, рассмотревший целый ряд важных вопросов. Участие в нем приняла делегация УАФ во главе с президентом ассоциации, членом Исполкома УЕФА Андреем Павелко.

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Джанни Инфантино во время конгресса упомянул об Украине. Он призвал мировое сообщество помогать украинским.

"Футбол не может остановить войну. Мы сейчас в Европе столкнулись с военным конфликтом, чего не знали уже давно. Когда я стал президентом ФИФА, я и подумать не мог, что ситуация в мире будет столь печальной", –отметил глава ФИФА.

Футбол не может остановить войну, но может этому способствовать, может помогать, может потребовать мира. И именно это я делаю здесь, как и на последнем конгрессе ФИФА. Мы должны приложить все усилия ради мира. Чтобы он снова пришел в Украину. Должны помогать жертвам этой войны,

– заявил Инфантино.

Конечно, заявление главы ФИФА в поддержку Украины очень важно. Однако также в ней стоило бы сказать, кто начал войну и из-за кого страдают украинцы, а не умалчивать имена убийц.

Неоднозначная позиция ФИФА