Інфантіно: Футбол не може зупинити війну, але може цьому сприяти

У Відні відбувся 46-й Конгрес Союзу європейських футбольних асоціацій, який розглянув цілу низку важливих питань. Участь у ньому взяла делегація УАФ на чолі з президентом асоціації, членом Виконкому УЄФА Андрієм Павелком.

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Джанні Інфантіно під час конгресу згадав про Україну. Він закликав світову спільноту допомагати українцями.

"Футбол не може зупинити війну. Ми зараз у Європі зіткнулися з воєнним конфліктом, чого не знали вже давно. Коли я став президентом ФІФА, я й подумати не міг, що ситуація у світі буде такою сумною", – зазначив очільник ФІФА.

Футбол не може зупинити війну, але може цьому сприяти, може допомагати, може вимагати миру. І саме це я роблю тут, як і на останньому конгресі ФІФА. Ми маємо докласти всіх зусиль заради миру. Щоб він знову прийшов в Україну. Маємо допомагати жертвам цієї війни,

– заявив Інфантіно.

Звісно, що заява очільника ФІФА на підтримку України надзвичайно важлива. Проте також у ній вартувало б сказати, хто розпочав війну і через кого страждають українці, а не замовчувати імена вбивць.

Неоднозначна позиція ФІФА

Наприкінці березня у Досі відбувся Конгрес Міжнародної федерації футболу. Раніше зазначалося, що у ФІФА розглянуть питання щодо позбавлення Росії членства організації.

Проте це питання навіть не порушили. Та найбільше обурило те, що російській мові надали статус офіційної в ФІФА.

Також тоді президент УАФ Андрій Павелко записав відеозвернення у якому були моторошні кадри з війни, яку розв'язала Росія. Проте у ФІФА заборонили показувати відповідне відео, там наказали прибрати фрагменти з війни.