Инфантино: Футбол не может остановить войну, но может этому способствовать
В Вене состоялся 46-й Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций, рассмотревший целый ряд важных вопросов. Участие в нем приняла делегация УАФ во главе с президентом ассоциации, членом Исполкома УЕФА Андреем Павелко.
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Джанни Инфантино во время конгресса упомянул об Украине. Он призвал мировое сообщество помогать украинским.
"Футбол не может остановить войну. Мы сейчас в Европе столкнулись с военным конфликтом, чего не знали уже давно. Когда я стал президентом ФИФА, я и подумать не мог, что ситуация в мире будет столь печальной", –отметил глава ФИФА.
Футбол не может остановить войну, но может этому способствовать, может помогать, может потребовать мира. И именно это я делаю здесь, как и на последнем конгрессе ФИФА. Мы должны приложить все усилия ради мира. Чтобы он снова пришел в Украину. Должны помогать жертвам этой войны,
– заявил Инфантино.
Конечно, заявление главы ФИФА в поддержку Украины очень важно. Однако также в ней стоило бы сказать, кто начал войну и из-за кого страдают украинцы, а не умалчивать имена убийц.
Неоднозначная позиция ФИФА
- В конце марта в Дохе состоялся Конгресс Международной федерации футбола. Ранее отмечалось, что в ФИФА будет рассмотрен вопрос о лишении России членства организации.
- Однако этот вопрос даже не подняли. Но больше всего возмутило то, что русскому языку придали статус официальный в ФИФА.
- Также тогда президент УАФ Андрей Павелко записал видеообращение, в котором были жуткие кадры с войны, которую развязала Россия. Однако в ФИФА запретили показывать соответствующее видео, там приказали убрать фрагменты с войны.