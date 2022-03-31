Против было всего 4 делегата

В ФИФА решили увеличить количество языков, которые будут официальными в переписке и документах организации. Так что три языка теперь имеют официальный статус.

Читайте также Без дополнительных наказаний: Россию не исключили из ФИФА

В этот список вошли арабский, португальский и русский. "За" проголосовали 187 делегатов Конгресса, а "против" – всего 4.

В ФИФА еще раньше сообщали о намерениях увеличить количество официальных языков. Похоже, что организация проигнорировала преступные действия оккупантов на территории Украины.

До этого устав предусматривал использование трех языков в документации и общении с ассоциациями-членами: английский, испанский и французский.

Пятый язык – немецкий. Она также имеет статус официальной по юридическим причинам, поскольку штаб-квартира ФИФА находится в немецкоязычной Швейцарии, в Цюрихе.

Также предполагалось, что в ходе конгресса будет рассмотрен вопрос об исключении России из ФИФА. Однако этого так и не произошло.