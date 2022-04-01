Гендиректор Шахтера: Это удивительно и не укладывается в голове

Палкину непонятна позиция ФИФА. Он посоветовал членам организации посетить Мариуполь и Харьков, чтобы лучше понимать ситуацию в Украине.

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"Если Россию не исключают из этой организации, в то время как уже весь мир против нее – это странно и не укладывается в голове. Когда люди сидят в центральном офисе в ФИФА и смотрят из окна на Женевское озеро, вероятно они видят какие-то другие реалии.

Возможно, им следовало бы послать своих людей в Мариуполь и Харьков, чтобы посерьезнее к этому отнестись", – заявил гендиректор "горняков".

Также на конгрессе исключили из ФИФА Пакистан, Зимбабве и Кению, однако РФ все же покинули. Палкин подчеркнул, что эти страны "точно делают гораздо меньше зла, чем Россия".

Гендиректор Шахтера заверил, что продолжит давление на ФИФА и УЕФА.