Косенко: ребята приложат максимум усилий

Главный наставник сборной Украины выделил игру, которая стала самой сложной для его подопечных на Евро-2022. По словам Александра Косенко, больше всего проблем было в стартовой игре против Нидерландов.

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После поражения в первом матче (3:2) на сборную вылилось немало критики со стороны украинцев. Но такие моменты лишь укрепили команду. Косенко заверил, что на стадии полуфинала его подопечные не собираются останавливаться.

Уверен, что ребята приложат максимум усилий, чтобы получить положительный результат и порадовать нашу страну победой,

– ответил тренер.

Косенко добавил, что команда будет соблюдать правила "фэйр-плей" в матче с Россией. Украинские футзалисты настраиваются на спортивную составляющую противостояния. Об этом уже ранее заявлял лучший бомбардир команды Михаил Зварыч.

Политическая ситуация между Украиной и Россией, боевые действия добавили еще большего внимания к полуфиналу между национальными командами этих стран.

Матч на большом экране

В Нидерландах украинские футзалисты не останутся без поддержки. На матче ожидается полный аншлаг, а квота билетов для украинских фанатов была полностью исчерпана.

В Украине также решили создать массовое мероприятие для поддержки сборной. В Киеве на экранах одного из крупнейших торгово-развлекательных центров "Gulliver" будут транслировать полуфинал Евро-2022.

Косенко отметил, что команда чувствует бешеную поддержку со стороны украинцев. Главный наставник поблагодарил всех болельщиков и заверил, что команда сделает все от себя возможное, чтобы отблагодарить фанатов победой над Россией.

Из-за ковидных норм мы живем в определенном "вакууме". Спасибо всем за поддержку! Приложим максимум усилий, чтобы отблагодарить всех вас победой!,

– подытожил Косенко.

Вниманию. Полуфинал Евро-2022 по футзалу Украина – Россия состоится 4 февраля в 18:00.