Косенко: Хлопці докладуть максимум зусиль

Головний наставник збірної України виділив гру, яка стала найскладнішою для його підопічних на Євро-2022. За словами Олександра Косенка, найбільше проблем було у стартовій грі проти Нідерландів.

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Після поразки у першому матчі (3:2) на збірну вилилось чимало критики зі сторони українців. Але такі моменти лише зміцнили команду. Косенко запевнив, що на стадії півфіналу його підопічні не збираються зупинятись.

Впевнений, що хлопці докладуть максимум зусиль, щоб здобути позитивний результат й потішити нашу країну перемогою,

– відповів тренер.

Косенко додав, що команда буде дотримуватись правил "фейр-плей" у матчі з Росією. Українські футзалісти налаштовуються на спортивну складову протистояння. Про це вже раніше заявляв найкращий бомбардир команди Михайло Зварич.

Політична ситуація між Україною та Росією, бойові дії додала ще більшої уваги до півфіналу між національними командами цих країн.

Матч України на великому екрані

У Нідерландах українські футзалісти не залишаться без підтримки. На матчі очікується повний аншлаг, а квота квитків для українських фанатів була повністю вичерпана.

В Україні також вирішили творили масовий захід для підтримки збірної. У Києві на екранах одного з найбільших торгово-розважальних центрів "Gulliver" будуть транслювати півфінал Євро-2022.

Косенко відзначив, що команда відчуває шалену підтримку зі сторони українців. Головний наставник подякував усім уболівальникам та запевнив, що команда зробить усе від себе можливе, щоб віддячити фанатам перемогою над Росією.

Через ковідні норми ми живемо у певному "вакуумі". Дякуємо всім за підтримку! Докладемо максимум зусиль, щоб віддячити всім вам перемогою!,

– підсумував Косенко.

До уваги. Півфінал Євро-2022 з футзалу Україна – Росія відбудеться 4 лютого о 18:00.