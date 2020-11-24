Футболисты и тренерский штаб "Прикарпатья" прошли дополнительное тестирование на коронавирус. Через пять дней после предыдущего результата, на этот раз все были отрицательные.

Напомним, 19 ноября "Прикарпатье" прошло обязательное тестирование на коронавирус. В результате положительные тесты были у 25 представителей клуба. При этом у большинство инфицированных – это был второй или даже третий случай положительных результатов, пишет 24 канал.

После этого вся команда отправилась на карантин.

В понедельник, 23 ноября, команда прошла еще одно тестирование, сообщили в "Прикарпатье". Но на этот раз команда отправилась на исследование в другую лабораторию. И все 25 результатов анализов не выявили коронавирусной инфекции.

"Отметим, что фактически все игроки, тренеры и персонал "Прикарпатья" уже переболели коронавирусом – бессимптомно, в легкой или тяжелой форме. Поэтому большое количество положительных результатов тестов на COVID-19, выявленых несколько дней назад, стало большой неожиданностью для Ивано-Франковского клуба", – заявили в "Прикарпатье".

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После получения отрицательных результатов, игроки вернулись к тренировочному процессу. И готовятся к ближайшим матчам.