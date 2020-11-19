В футбольном клубе "Прикарпатье" из Ивано-Франковска обнаружили массовую вспышку коронавируса. После последнего тестирования, положительные результаты на COVID-19 у 25 футболистов и работников клуба.

Команда прошла необходимое тестирование в преддверии матча против "Волыни". В результате лишь пятеро игроков и трое тренеров получили отрицательные результаты. Зато 25 тестов дали положительный результат, сообщили на официальном сайте клуба.

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Там также отметили, что у большинства инфицированных – это уже второй или даже третий случай положительных результатов.

После получения результатов команда в полном составе отправилась на двухнедельную самоизоляцию. Поэтому следующие игры "Прикарпатье" будут перенесены. Ведь в распоряжении тренерского штаба нет даже 13 футболистов для заявки на игру.

Это не первая вспышка коронавируса в "Прикарпатье". В конце октября в составе Ивано-Франковской команды было выявлено 13 положительных тестов на коронавирус.