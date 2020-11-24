Футболісти та тренерський штаб "Прикарпаття" пройшли додаткове тестування на коронавірус. Через п'ять днів після попереднього результату, цього разу всі були негативні.

Нагадаємо, 19 листопада "Прикарпаття" пройшло обов'язкове тестування на коронавірус. В результаті позитивні тести були у 25 представників клубу. При цьому у більшості інфікованих – це вже був другий або навіть третій випадок позитивних результатів, пише 24 канал.

Після цього вся команда відправилася на карантин.

В понеділок, 23 листопада, команда пройшла ще одне тестування, повідомили у "Прикарпатті". Та цього разу команда відправилася на дослідження до іншої лабораторії. І усі 25 результатів аналізів не виявили коронавірусної інфекції.

"Відзначимо, що фактично усі гравці, тренери і персонал "Прикарпаття" вже перехворіли на коронавірус – безсимптомно, у легкій чи важкій формах. Тож велика кількість позитивних результатів тестів на COVID-19, виявлених кілька днів тому, стала неабиякою несподіванкою для івано-франківського клубу", – заявили у "Прикарпатті".

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Після отримання негативних результатів, гравці повернулися до тренувального процесу. І готуються до найближчих матчів.