Прикарпаття отримало 25 негативних результатів на коронавірус: 5 днів до того всі були позитивні
Футболісти та тренерський штаб "Прикарпаття" пройшли додаткове тестування на коронавірус. Через п'ять днів після попереднього результату, цього разу всі були негативні.
Нагадаємо, 19 листопада "Прикарпаття" пройшло обов'язкове тестування на коронавірус. В результаті позитивні тести були у 25 представників клубу. При цьому у більшості інфікованих – це вже був другий або навіть третій випадок позитивних результатів, пише 24 канал.
Після цього вся команда відправилася на карантин.
В понеділок, 23 листопада, команда пройшла ще одне тестування, повідомили у "Прикарпатті". Та цього разу команда відправилася на дослідження до іншої лабораторії. І усі 25 результатів аналізів не виявили коронавірусної інфекції.
"Відзначимо, що фактично усі гравці, тренери і персонал "Прикарпаття" вже перехворіли на коронавірус – безсимптомно, у легкій чи важкій формах. Тож велика кількість позитивних результатів тестів на COVID-19, виявлених кілька днів тому, стала неабиякою несподіванкою для івано-франківського клубу", – заявили у "Прикарпатті".
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Після отримання негативних результатів, гравці повернулися до тренувального процесу. І готуються до найближчих матчів.
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