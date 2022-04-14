Яремчук: Мы показали, что у нас большой потенциал

На стадионе "Энфилд" прошел феерический матч. Бенфике удалось догнать "красных", однако вырвать победу "орлы" все же не смогли.

К слову Яремчук забил в ворота Ливерпуля в Лиге чемпионов: видео

Поединок закончился со счётом 3:3. Такой результат удовлетворял Ливерпуль, одержавший победу в предыдущем матче.

"Нелегко играть на выезде с такой топ-командой, как Ливерпуль. Но мы показали, что имеем большой потенциал и качественных игроков на следующий сезон", – сказал Яремчук.

Роман вышел на поле во втором тайме, почти сразу футболист отличился забитым мячом в ворота Ливерпуля.

Энфилд – особое место для любого игрока. Приятно забивать, но мне досадно покидать Лигу чемпионов,

– подчеркнул украинец.

"С тех пор как я переехал в Португалию, понял, что Бенфика – это не только большой клуб в своей стране, но и во всем мире", – добавил футболист.

Это третий гол Романа в Лиге чемпионов. Ранее он забивал в ворота "Динамо" (групповой турнир) и "Аякса" (1/8).