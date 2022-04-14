Яремчук: М и показали, що маємо великий потенціал

На стадіоні "Енфілд" відбувся феєричний матч. Бенфіці вдалося наздогнати "червоних", проте вирвати перемогу "орли" все ж таки не змогли.

До слова Яремчук забив у ворота Ліверпуля у Лізі чемпіонів: відео

Поєдинок закінчився з рахунком 3:3. Такий результат задовольняв Ліверпуль, який здобув перемогу у попередньому матчі.

"Нелегко грати на виїзді з такою топ-командою, як Ліверпуль. Але ми показали, що маємо великий потенціал і якісних гравців на наступний сезон", – сказав Яремчук.

Роман вийшов на поле у другому таймі, майже одразу футболіст відзначився забитим м'ячем у ворота Ліверпулю.

Енфілд – особливе місце для будь-якого гравця. Приємно забивати, але мені прикро покидати Лігу чемпіонів,

– наголосив українець.

"З того часу, як я переїхав до Португалії, зрозумів, що Бенфіка – це не тільки великий клуб у своїй країні, а й у всьому світі", – додав футболіст.

Це третій гол Романа в Лізі чемпіонів. Раніше він забивав у ворота Динамо (груповий турнір) та Аякса (1/8).