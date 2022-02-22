Придет день, и мы поднимем украинский флаг над Донецком и Луганском, – Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский в который раз демонстрирует, что спорт не может быть вне политики. Он отреагировал на признание президентом России Владимиром Путиным так называемых псевдореспублик.

Стаховский против российской агрессии

Теннисист поддержал свое государство. Комментарием по поводу громких событий Стаховский поделился в инстаграме.

Достойно внимания "Больное, неадекватное существо": спортсмены о "легализации" Путиным боевиков на Донбассе

Придет день, и мы поднимем украинское знамя над Донецком и Луганском. Снова,

– написал Стаховский.

Стаховский в очередной раз проявил свою гражданскую позицию / Фото из инстаграма теннисиста

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Путин 21 февраля созвал заседание Совбеза, где заявил, что Россия признает так называемые псевдореспублики на оккупированном Донбассе.

К тому же Россия подписала с предводителями этих незаконных формирований так называемый "договор о дружбе".

Сергей Стаховский: что известно о спортсмене