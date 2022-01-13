Стаховский: Спасибо, теннис, это было по-настоящему

В своем инстаграме Стаховский разместил несколько знаковых фотографий и поблагодарил теннис.

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Путешествие в тысячу матчей начинается с одного броска. Спасибо, теннис, это было по-настоящему,

– написал Сергей.

Похоже, что матч против американца Джеффри Джона Вулфа на Australian Open-2022 стал последним для Стаховского. Украинский теннисист уступил американцу квалификации турнира в Мельбурне.

Следует отметить, что в ноябре 2021 года Стаховский объявил о завершении карьеры в сборной Украины по теннису. За сборную Сергей выступал с 2006 года и провел более 70 матчей.

Достижения Стаховского