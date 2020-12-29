Нападающий Колоса Евгений Селезнев признался, как отбивал страсть сына Руслана к футболу.

В интервью программе "Футбольный формат" он признался, что ему трудно дается воспитание ребенка, "такой же", как он, и "даже хуже – страшный человек".

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"У меня сын такой же, как я. Даже хуже. Страшный человек. Мне очень трудно дается его воспитания. Сейчас он поехал на турнир, три дня его нет. Он играет в хоккей, все делает против меня. Постоянно. Я – футбол, он – хоккей. Хотя я и в хоккей играю. Я не люблю 8-й номер, а он специально берет 8-й.

"Он делает все, чтобы было так, что не я его отец. Не дай бог, что я с ним в Instagram фотку выложу. Он говорит: "Я не хочу, чтобы знали, что я сын Селезнева. Чтобы со мной из-за этого общались". Но имя сначала надо заработать, а чего стесняться? Возможно, это детское", – рассказал Евгений.

Экс-форвард сборной Украины также подтвердил, что сын хотел играть в футбол, но в воротах, и он отучил его играть на этой позиции.

"Разгонялся и с пяти метров бил ему в лоб. А он хотел, говорит: "Сильнее бей". Я разгонялся и еще сильнее бил. И нос разбивал. Говорил: "Что же ты не ловишь, вратарь?", – рассказал Селезнев.

Добавим. 13-летний Руслан – сын футболиста от первого брака, с Аллой. Летом 2020 года Селезнев женился в Киеве на гражданке России Екатерине Беловой.