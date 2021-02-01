Главный наставник Колоса Руслан Костышин довольно кратко и лаконично прокомментировал уход из команды нападающего Евгения Селезнева. Футболист нарушил дисциплину, поэтому ему указали на дверь.

Источник: UA-Футбол

31 января журналист Игорь Бурбас неожиданно заявил, что Евгений Селезнев покидает Колос. Такая новость шокировала футбольную общественность.

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Принципиальная позиция наставника

Футболист вроде грубо нарушил режим и получил суровое наказание. Кажется, опытный игрок даже не думал, что из-за этого покинет команду, которая сейчас готовится ко второму кругу УПЛ в Турции. Селезнев уже улетел в Киев.

Сам главный наставник клуба из Ковалевки не был многословным и коротко прокомментировал данное решение: "Я не буду об этом говорить. Это моя позиция".

Интересно, что в своем последнем матче против брестского Руха Селезнев вышел в стартовом составе команды, но провел на поле мизерные 10 минут и был заменен. Похоже, между тренером и футболистом возник определенный конфликт, в котором никто не хочет раскрывать все карты.

К слову. Селезнев только в начале сентября 2020 года присоединился к Колосу, подписав контракт до конца июня 2021 года. За клуб из Ковалевки сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 5 голов и еще один раз ассистировал партнеру по команде.