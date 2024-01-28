"Они являются жертвами": президент УЕФА выдал очередное позорное заявление в отношении российских спортсменов

Глава УЕФА Александер Чеферин является очень неоднозначной фигурой в мировом футболе. Он отстранил россиян от международных соревнований с начала полномасштабного вторжения и не возвращает, в отличии от многих других видов спорта, но его заявления почти всегда выглядят противоречиво.

В последние месяцы он активизировался и начал лоббировать интересы россиян. Бригада арбитров из страны-оккупантки уже отработала на матче Лиги наций, а сейчас словенский функционер активно выступает за возвращение юношеских "запоребриковых" команд на международные соревнования.

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Странная позиция Чеферина

Президент УЕФА в очередной раз прокомментировал отстранение российских команд и спортсменов от международного футбола из-за полномасштабной войны, которую развязала страна-террорист. И к его словам возникает куча вопросов.

"Давят ли на меня с требованием вернуть российские команды на соревнования? Единое давление идет с другой стороны: чтобы мы не допускали их. На меня никогда не было давления с российской стороны. Этот запрет будет действовать, пока идет война. Я не рад этому, потому что мне жаль спортсменов, но все, включая УЕФА, должны сделать все возможное, чтобы остановить это безумие", – заявил Чеферин.

Отдельно словенец сделал акцент на "тяжелой судьбе" спортсменов из страны-оккупантки. По его мнению, они ни в чем не виноваты, а являются жертвами:

Что касается того, что российские спортсмены не идут против власти: ты можешь сделать это в Великобритании, я могу в своей стране, но в России ты попадаешь в тюрьму, если ты это сделаешь, или даже хуже. Так что россиянам непросто противостоять, и они – жертвы. Это всегда плохо для спортсменов, это всегда плохо для отношений между людьми, но, к сожалению, мы живем в такие безумные времена. Я очень озабочен. То, что я вижу в геополитике – это ужасно.

Отметим, что Александер Чеферин своими действиями и поведением раздражает не только украинцев. Накануне легенда хорватского футбола Звонимир Бобан покинул пост в УЕФА потому, что руководитель организации пошел по пути российского диктатора и хочет переписать под себя устав, чтобы в четвертый раз переизбраться на новый срок.