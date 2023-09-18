Все в руках россиян: президент УЕФА назвал условие возвращения России в международный футбол
Источник:Metropolitan
С начала полномасштабного вторжения российский футбол был исключен из всех международных официальных соревнований. Тамошние клубы и сборные смогли лишь несколько раз сыграть товарищеские матчи с соперниками, которые совсем не дорожат своей репутацией.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза РФС Максим Митрофанов заявлял, что организация ведет переговоры с УЕФА и ФИФА по возвращению на турниры. Этого до сих пор не произошло, хотя первый неприятный сигнал уже был, ведь женская бригада арбитров была назначена на матч Лиги наций.
К теме Впервые после начала войны: российская бригада арбитров была назначена на матч сборных в Лиге наций.
Агрессорам не место в международном футболе
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что до завершения войны на территории Украины, которую развязала Россия во главе со своим "великим" геополитиком, такой сценарий невозможен. Поэтому российские сборные и клубы не вернутся к участию в соревнованиях под эгидой УЕФА, пока будут продолжаться боевые действия.
Как долго Россия будет исключена из еврокубков? До окончания военных действий в Украине,
– отметил Чеферин.
Также словенский функционер объяснил прекращение сотрудничества УЕФА с "Газпромом", который являлся одним из крупнейших спонсоров организации:
"Это просто нужно было сделать как символический акт. Вряд ли мы могли показывать рекламу этой компании на стадионах, когда матчи смотрят сотни миллионов людей. Мне жаль, что это так, но мы должны были это сделать. Но также факт, что те, кто все еще покупает газ у этой же компании, больше всего кричат по этому поводу".Интересно. Относительно назначения российских арбитров на матч Лиги наций УАФ обратилась в УЕФА с официальным письмом, в котором попросила рассмотреть эту позорную ситуацию. Матч должен пройти 26 сентября. Замены судейской бригады до сих пор не произошло.