Это называется "спорт вне политики": Путин поздравил росгвардейца с победой на ЧМ по дзюдо
Источник:Inside the Games
Спорт всегда служил России как инструмент пропаганды. Очередным подтверждением этому стало выступление "нейтральных" россиян на чемпионате мира 2023 по дзюдо.
На чемпионате мира по дзюдо золотую медаль в весовой категории до 100 килограммов завоевал "нейтральный" россиянин Арман Адамян. Представителя страны-агрессора допустили к соревнованиям, несмотря на контракт с Росгвардией.
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Стыд спортивного мира
Президент РФ, а по совместительству международный преступник Владимир Путин поздравил дзюдоиста с победой на ЧМ-2023.
"От всего сердца поздравляю Вас с триумфом.
На чемпионате мира в Катаре Вы убедительно подтвердили свои лидерские качества, продемонстрировали характер и свободу, вписали яркую страницу в победоносную летопись отечественной школы дзюдо.
Желаю вам новых достижений и всего наилучшего", – говорится в сообщении кровавого маньяка.
Федерация дзюдо России (ФДР) заявила, что Адамян завоевал золото для "нашей страны" и планирует провести "торжественную встречу" для его поздравления в международном аэропорту Шереметьево в Москве.
Поэтому о каком нейтральном статусе российских спортсменов можно говорить, если в международных турнирах принимают участие представители силовых структур РФ, совершающих геноцид украинцев. А руководители государства-агрессора используют победы "нейтральных" атлетов в своих пропагандистских целях.