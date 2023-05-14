На чемпионате мира по дзюдо золотую медаль в весовой категории до 100 килограммов завоевал "нейтральный" россиянин Арман Адамян. Представителя страны-агрессора допустили к соревнованиям, несмотря на контракт с Росгвардией.

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Стыд спортивного мира

Президент РФ, а по совместительству международный преступник Владимир Путин поздравил дзюдоиста с победой на ЧМ-2023.

"От всего сердца поздравляю Вас с триумфом.

На чемпионате мира в Катаре Вы убедительно подтвердили свои лидерские качества, продемонстрировали характер и свободу, вписали яркую страницу в победоносную летопись отечественной школы дзюдо.

Желаю вам новых достижений и всего наилучшего", – говорится в сообщении кровавого маньяка.

Федерация дзюдо России (ФДР) заявила, что Адамян завоевал золото для "нашей страны" и планирует провести "торжественную встречу" для его поздравления в международном аэропорту Шереметьево в Москве.

Поэтому о каком нейтральном статусе российских спортсменов можно говорить, если в международных турнирах принимают участие представители силовых структур РФ, совершающих геноцид украинцев. А руководители государства-агрессора используют победы "нейтральных" атлетов в своих пропагандистских целях.

Напомним, что Украина бойкотирует ЧМ-2023 по дзюдо из-за участия в соревнованиях российских спортсменов, среди которых 14 находятся на контрактах в ВС РФ, ЦСКА и Росгвардии.