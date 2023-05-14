На чемпіонаті світу з дзюдо золоту медаль у ваговій категорії до 100 кілограмів здобув "нейтральний" росіянин Арман Адамян. Представника країни-агресора допустили до змагань, попри контракт з Росгвардією.

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Сором спортивного світу

Президент РФ, а за сумісництвом міжнародний злочинець Владімір Путін привітав дзюдоїста з перемогою на ЧС-2023.

"Від щирого серця вітаю Вас з тріумфом.

На чемпіонаті світу у Катарі Ви переконливо підтвердили свої лідерські якості, продемонстрували характер та волю, вписали яскраву сторінку у переможний літопис вітчизняної школи дзюдо.

Бажаю Вам нових досягнень та всього найкращого", – йдеться у повідомленні кривавого маніяка.

Федерація дзюдо Росії (ФДР) заявила, що Адамян завоював золото для "нашої країни" і планує провести "урочисту зустріч" для його привітання в міжнародному аеропорту Шереметьєво в Москві.

Тож про який нейтральний статус російських спортсменів можна говорити, якщо у міжнародних турнірах беруть участь представники силових структур РФ, які чинять геноцид українців. А керівники держави-агресора використовують перемоги "нейтральних" атлетів у власних пропагандистських цілях.

Нагадаємо, що Україна бойкотує ЧС-2023 з дзюдо через участь у змаганнях російських спортсменів, серед яких 14 перебувають на контрактах в ЗС РФ, ЦСКА та Росгвардії.