Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал возможный допуск россиян к международным соревнованиям. Функционер продолжает отстаивать интересы спортсменов из страны-террориста, пренебрегая здравым смыслом.

Международный олимпийский комитет, который должен отстаивать принципы мира и справедливости, решил допустить спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям. В комитете считают, что изоляция спортсменов по паспорту недопустима и является нарушением прав человека.

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Бесхребетность Баха

Президент МОК Томас Бах впервые прокомментировал скандальное заявление организации.

Это не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии – исключать атлетов из-за их паспорта,

– заявил чиновник.

По мнению Баха, россиян и белорусов должны допустить к Олимпиаде в Париже. При этом он не назвал, что условием должно быть прекращение войны в Украине и вывод российских войск с территории нашего государства.

"Допустят ли их в Париж-2024? Вероятно. Россияне и белорусы могли выступить под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024. Миссия МОК – собирать вместе атлетов со всего мира, это особый символ Олимпиады", – сказал Бах.

Президента МОК также спросили о возможном бойкоте Украиной Олимпийских игр, если к ним допустят россиян и белорусов. Ответ Баха на этот вопрос был еще более расплывчатым и циничным.

Бойкот не отвечает нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая хочет не только изолировать Россию как государство, но и изолировать всех россиян,

– заявил Бах.

Отметим, что недавний Открытый чемпионат в Австралии показал, чем завершается примирение россиян. Во время выступлений теннисистов из страны-террориста ее болельщики приносили на матчи запрещенные символы агрессии и пропагандировали войну.

Наверное, именно это ожидают увидеть "адвокаты" России во время Олимпийских игр в Париже.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Томасу Баху приехать в Бахмут и своими глазами посмотреть разрушенные спортивные объекты.