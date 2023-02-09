"Это волк, притворяющийся бабушкой", – президент топ-лиги о возрождении Суперлиги

Руководителей европейских футбольных лег не радует факт возрождения скандального проекта. Они считают, что у Суперлиги лживые намерения.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказал свое мнение по поводу Суперлиги. Глава испанской лиги сравнил скандальный проект со сказочным персонажем.

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Враг нового проекта

Хавьер Тебас четко обозначил свое отношение к Суперлиге, подвергнув свою оппозицию потенциально масштабному турниру. Глава Ла Лиги считает, что Суперлига насквозь пропитана ложью. Т также Хавьер Тебас подкрепил текст символической фотографией.

Суперлига – это волк, который притворяется бабушкой, чтобы попытаться обмануть европейский футбол. Четыре дивизиона в Европе? Конечно, первый будет для них (основателей), как в проекте 2019-го. Власть будет принадлежать клубам? Конечно, только большим,

– написал Хавьер Тебас у себя в твиттер.

Как Хавьер Тебас видит Суперлигу / твиттер президента Ла Лиги

Напомним, что недавно Суперлига выиграла дело у УЕФА. Суд запретил европейской ассоциации наказывать организаторов и участников скандального проекта. Теперь Суперлига обнародовала новый масштабный план, по перезапуску своего проекта Организаторы турнира во второй раз попытаются вдохнуть жизнь в соревнование.

Первая попытка запустить Суперлигу