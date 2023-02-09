Один из героев поединка стал Руслан Малиновский. Украинский легионер стал автором победного гола Марселя в ворота ПСЖ. Полузащитник забил мощным ударом из-за пределов штрафной, с которым не имел шансов справиться один из лучших голкиперов мира Джанлуиджи Доннарумма.

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Малиновский: Это был невероятный матч

Руслан во второй раз в поединке вывел Марсель вперед 2:1. Напомним, что Санчес с пенальти открыл счет в матче, а уже в компенсированное к первому тайму время Рамос головой сравнял цифры на табло.

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После поединка Малиновский клубному сайту поделился впечатлениями от победы над ПСЖ. Руслан отметил атмосферу на арене "Велодром". Украинец уверен, что его команда наиграла на гол.

"Это был невероятный матч, была невероятная атмосфера тоже. Это особенно, знаем, что это классика во Франции. Мы были очень мотивированы, хотели выложиться на максимум. Считаю, заслужили победу", – сказал украинский футболист.

Атмосфера, фанаты – это было невероятно. Фанаты подталкивали нас, эта победа за ними. Они долго ждали победы над ПСЖ дома. Мы отдали все, хочу поблагодарить всю команду, тех, кто на поле, и тех, кто вне его. Мы команда, неважно, кто играет, а кто не играет, мы должны быть едиными. Мы работаем на единый результат, за него нужно бороться. Сегодня мы видели, как все боролись за эту великую победу,

– добавил Малиновский.

Также Руслан обещал перед фанатами Марселя.

"Впереди еще матчи осталось дождаться жеребьевки следующей стадии. Мы будем готовиться так, как и против ПСЖ, с той же концентрацией и таким же настроением на поле", – ответил игрок Марселя.

Напомним, что Малиновский забил во втором матче подряд за Марсель в семи сыгранных поединках за новую команду. В предыдущем туре Руслан отличился дебютным мячом в воротах Ниццы, но, к сожалению, этот гол не принес "провансальцам" победы. Ницца в этом матче победила 1:3.

К слову. Уже 11 февраля у Малиновского будет новый шанс забить. В тот день Марсель сыграет на выезде против Клермона в рамках 23-го тура Лиги 1.