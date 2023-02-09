Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висловив свою думку щодо Суперліги. Очільник іспанської ліги порівняв скандальний проєкт з казковим персонажем.

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Ворог нового проєкту

Хав'єр Тебас чітко окреслив своє ставлення до Суперліги, підтвердивши свою опозицію потенційно масштабному турніру. Очільник Ла Ліги вважає, що Суперліга наскрізь просочена брехнею. Також Хав'єр Тебас підкріпив текст символічною світлиною.

Суперліга – це вовк, який прикидається бабусею, щоб спробувати обдурити європейський футбол. Чотири дивізіони в Європі? Звісно, перший буде для них (засновників), як у проєкті 2019-го. Влада належатиме клубам? Звісно, лише великим,

– написав Хав'єр Тебас у себе в твітер.

Як Хав'єр Тебас бачить Суперлігу / твітер президента Ла Ліги

Нагадаємо, що нещодавно Суперліга виграла справу в УЄФА. Суд заборонив європейській асоціації карати організаторів та учасників скандального проєкту. Тепер Суперліга оприлюднила новий масштабний план, щодо перезапуску свого проєкту. Організатори турніру вдруге спробують вдихнути життя у змагання.

Перша спроба запустити Суперлігу