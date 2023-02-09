Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказал свое мнение по поводу Суперлиги. Глава испанской лиги сравнил скандальный проект со сказочным персонажем.
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Враг нового проекта
Хавьер Тебас четко обозначил свое отношение к Суперлиге, подвергнув свою оппозицию потенциально масштабному турниру. Глава Ла Лиги считает, что Суперлига насквозь пропитана ложью. Т также Хавьер Тебас подкрепил текст символической фотографией.
Суперлига – это волк, который притворяется бабушкой, чтобы попытаться обмануть европейский футбол. Четыре дивизиона в Европе? Конечно, первый будет для них (основателей), как в проекте 2019-го. Власть будет принадлежать клубам? Конечно, только большим,
– написал Хавьер Тебас у себя в твиттер.
Как Хавьер Тебас видит Суперлигу / твиттер президента Ла Лиги
Напомним, что недавно Суперлига выиграла дело у УЕФА. Суд запретил европейской ассоциации наказывать организаторов и участников скандального проекта. Теперь Суперлига обнародовала новый масштабный план, по перезапуску своего проекта Организаторы турнира во второй раз попытаются вдохнуть жизнь в соревнование.
Первая попытка запустить Суперлигу
- 18 апреля 2021 года 12 клубов Европы объявили о создании собственного турнира, который должен был носить название Суперлига. Соревнования должны были проходить в формате турнирной таблицы.
- Клубы-организаторы соревнования: Арсенал, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тотенхэм, Барселона, Реал, Атлетико, Интер, Милан, Ювентус.
- Со временем все коллективы, кроме Барселоны, Реала и Ювентуса, отказались участвовать в турнире из-за волны критики со стороны публики и угроз УЕФА.