Президент "Ингульца" Поворознюк намекнул на коррупцию со стороны "Волыни"
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк тонко намекнул на то, что "Волынь" иногда действовала не по спортивным правилам. Вроде бы клуб из Луцка участвовал в коррупции.
Слова президента цитирует пресс-служба "Ингульца". Слово за словом, время показало, кто и где находится в чемпионате.
Безумное празднование: "Ингулец" будет пить водку из бидонов, – владелец клуба Поворознюк
Громкое обвинение
Где сейчас "Волынь"? Все видите. Люди приезжали и говорили: "Извините, у нас в бюджете заложено, кому и сколько давать. Называют суммы, фамилии и не боятся Бога,
– заявил владелец "Ингульца".
Поворознюк заверил, что его клуб никогда не участвовал в коррупции. Он отметил, что Бог – не фраер, он все видит и расставляет дела всех клубов, как считает нужным. Только нужно было подождать до конца чемпионата.
Подчеркнем, что президент клуба из Петрово известен своими одиозными заявлениями.
Добавим, что "Ингулец" в последнем туре Первой лиги сыграл в ничью с "Балканами" – 1:1. Команда завершила чемпионат на третьем месте, которое позволило клубу повыситься в классе.
В сезоне 2019/20 луцкая "Волынь" заняла 5-е место в Первой лиге и не сумела завоевать путевку в УПЛ.