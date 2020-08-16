Президент "Ингульца" Александр Поворознюк тонко намекнул на то, что "Волынь" иногда действовала не по спортивным правилам. Вроде бы клуб из Луцка участвовал в коррупции.

Слова президента цитирует пресс-служба "Ингульца". Слово за словом, время показало, кто и где находится в чемпионате.

Безумное празднование: "Ингулец" будет пить водку из бидонов, – владелец клуба Поворознюк

Громкое обвинение

Где сейчас "Волынь"? Все видите. Люди приезжали и говорили: "Извините, у нас в бюджете заложено, кому и сколько давать. Называют суммы, фамилии и не боятся Бога,

– заявил владелец "Ингульца".

Поворознюк заверил, что его клуб никогда не участвовал в коррупции. Он отметил, что Бог – не фраер, он все видит и расставляет дела всех клубов, как считает нужным. Только нужно было подождать до конца чемпионата.

Подчеркнем, что президент клуба из Петрово известен своими одиозными заявлениями.

Добавим, что "Ингулец" в последнем туре Первой лиги сыграл в ничью с "Балканами" – 1:1. Команда завершила чемпионат на третьем месте, которое позволило клубу повыситься в классе.

В сезоне 2019/20 луцкая "Волынь" заняла 5-е место в Первой лиге и не сумела завоевать путевку в УПЛ.