Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, что клуб и город будут громко праздновать исторический выход в УПЛ. Он уверен, что команда даст достойный бой опытным соперникам.

Громкое заявление о ярких празднованиях Поворознюк сделал в комментарии "Футбол NEWS".

К теме: "Рух" официально вышел в Премьер-лигу

По его словам, пока люди будут встречать команду, то работники смонтируют сцену, водку перельют в бидоны. Тогда весь район начнет громкие празднования.

Он заверил, что команда "вынесет мозг" не одному сопернику.

Добавим, что "Ингулец" в последнем туре Первой лиги сыграл вничью с "Балканами" – 1:1. Команда завершила чемпионат на третьем месте, которое позволило клубу повыситься в классе.

Свои домашние поединки в УПЛ команда будет играть в Кропивницком на стадионе "Звезды".