"Ингулец" будет пить водку с бидонов, – владелец клуба Поворознюк
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, что клуб и город будут громко праздновать исторический выход в УПЛ. Он уверен, что команда даст достойный бой опытным соперникам.
Громкое заявление о ярких празднованиях Поворознюк сделал в комментарии "Футбол NEWS".
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По его словам, пока люди будут встречать команду, то работники смонтируют сцену, водку перельют в бидоны. Тогда весь район начнет громкие празднования.
Он заверил, что команда "вынесет мозг" не одному сопернику.
Добавим, что "Ингулец" в последнем туре Первой лиги сыграл вничью с "Балканами" – 1:1. Команда завершила чемпионат на третьем месте, которое позволило клубу повыситься в классе.
Свои домашние поединки в УПЛ команда будет играть в Кропивницком на стадионе "Звезды".
- Клуб был основан в 2013 году. С сезона 2016/17 начал выступать во второй по силе лиге Украины.
- В 2019 году клуб стал первым в истории украинского футбола, который вышел в финал Кубка Украины из второго дивизиона.