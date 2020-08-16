Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк тонко натякнув на те, що "Волинь" інколи діяла не за спортивними правилами. Начебто клуб із Луцька брав участь у корупції.

Слова президента цитує пресслужба "Інгульця". За слово словами, час показав, хто та де знаходиться у чемпіонаті.

Божевільне святкування: "Інгулець" буде пити горілку з бідонів, – власник клубу Поворознюк

Гучне звинувачування

Де зараз "Волинь"? Все бачите. Люди приїжджали та говорили: "Вибачайте, у нас в бюджеті закладено, кому і скільки давати. Називають суми, прізвища та не бояться Бога,

– заявив власник "Інгульця".

Поворознюк запевнив, що його клуб ніколи не брав участь у корупції. Він зазначив, що Бог – не фраєр, він все бачить та розставляє справи всіх клубів, як вважає за потрібне. Лише потрібно було зачекати до кінця чемпіонату.

Підкреслимо, що президент клубу з Петрового відомий своїми одіозними заявами.

Додамо, що "Інгулець" в останньому турі Першої ліги зіграв у нічию із "Балканами" – 1:1. Команда завершила чемпіонат на третьому місці, яке дозволило клубу підвищитись у класі.

У сезоні 2019/20 луцька "Волинь" посіла 5-те місце в Першій лізі і не зуміла завоювати путівку до УПЛ.