Президент "Інгульця" Поворознюк натякнув на корупцію зі сторони "Волині"
Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк тонко натякнув на те, що "Волинь" інколи діяла не за спортивними правилами. Начебто клуб із Луцька брав участь у корупції.
Слова президента цитує пресслужба "Інгульця". За слово словами, час показав, хто та де знаходиться у чемпіонаті.
Божевільне святкування: "Інгулець" буде пити горілку з бідонів, – власник клубу Поворознюк
Гучне звинувачування
Де зараз "Волинь"? Все бачите. Люди приїжджали та говорили: "Вибачайте, у нас в бюджеті закладено, кому і скільки давати. Називають суми, прізвища та не бояться Бога,
– заявив власник "Інгульця".
Поворознюк запевнив, що його клуб ніколи не брав участь у корупції. Він зазначив, що Бог – не фраєр, він все бачить та розставляє справи всіх клубів, як вважає за потрібне. Лише потрібно було зачекати до кінця чемпіонату.
Підкреслимо, що президент клубу з Петрового відомий своїми одіозними заявами.
Додамо, що "Інгулець" в останньому турі Першої ліги зіграв у нічию із "Балканами" – 1:1. Команда завершила чемпіонат на третьому місці, яке дозволило клубу підвищитись у класі.
У сезоні 2019/20 луцька "Волинь" посіла 5-те місце в Першій лізі і не зуміла завоювати путівку до УПЛ.