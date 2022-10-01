Президент IBA Кремлев призывает допустить к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии

Международную ассоциацию любительского бокса (IBA) до сих пор возглавляет россиянин Умар Кремлев. Он в очередной раз отметился абсурдным заявлением, сказав, что спорт вне политики.

Глава IBA прокомментировал скандал по Украине , разгоревшийся на юниорском чемпионате Европы. Украинских боксеров заставили выступать под нейтральным флагом.

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Кремлев : Спорт вне политики

Совет директоров проголосовал за отстранение национальной федерации, а не спортсменов. Своим решением Совет директоров IBA освободил украинских спортсменов от отстранения и дополнительно предусмотрел покрытие расходов украинских спортсменов на участие в официальных турнирах IBA.

Уже согласованы детали их участия и национальной символики. Я повторяю, что всем боксерам должно быть позволено соперничать под их национальным флагом, несмотря ни на что.

Боксеры борются не ради медалей, а чтобы представлять свои страны. Спорт вне политики: где он начинается, политика заканчивается. IBA здесь, чтобы защитить каждого боксера, вне зависимости от политической ситуации на его родине", – рассказал Кремлев.

Также Кремлев призывает разные международные федерации допустить к соревнованиям представителей России и Беларуси. Он считает, спортсменов следует держать чуть дальше политики.

Пора позволить всем остальным спортсменам России и Беларуси участвовать во всех официальных соревнованиях по своим видам спорта, представляя свои страны. И МОК, и международные федерации должны защищать всех спортсменов и не должно быть дискриминации по национальности. Обязанность всех нас – держать спорт и спортсменов подальше от политики. IBA и я лично готовы поддержать такую общую инициативу, и я призываю всех быть на высоте и оставить наших спортсменов вне политики,

– сказал россиянин.

Что известно о главе IBA